"Non è una bocciatura ma è un segnale di serietà" (Di giovedì 10 settembre 2020) Maria Sorbi Il farmacologo: "Succede in quasi tutti gli studi clinici. Gli altri percorsi a buon punto sono Moderna e Pfizer" La notizia della battuta d'arresto nella sperimentazione del vaccino di Oxford-AstraZeneca ha infranto in pochi minuti le speranze di tutto il mondo. Ma è davvero così grave? A spiegare cosa accade nei laboratori è il farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell'istituto Mario Negri. Cosa significa questo stop alla sperimentazione per reazioni anomale in un paziente? «Non è una bocciatura. Vuol dire semplicemente che lo studio rallenta. Ma non salta nulla. Un incidente del genere accade in quasi tutti gli studi clinici controllati, è una cosa assolutamente ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : Ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto. Non commento, non piango, non cerco… - AlbertoBagnai : Certo. Ad esempio a chi rompe il timpano al coniuge succede questo: - borghi_claudio : Poi magari indaghiamo pure su quando sono partite le produzioni e gli ordini dei banchi. Quelli veri, non quelli fa… - massimosandal : RT @gsturloni: Prima regola della #comunicazione del #rischio: mai negare, nascondere o sminuire il rischio. Altrimenti sono guai perché la… - Taxistalobbyst : RT @lauraleghista: Ma perché quando uno del centro destra fa un comizio, escono fuori centri sociali, sardine e calamari per non farci parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Beirut: incendio gigantesco nel porto, non ci sarebbero vittime Corriere della Sera Trump: "Abbiamo un'arma nucleare incredibile di cui Cina e Russia non hanno mai sentito parlare"

È quanto emerge dal libro di Bob Woodward. Continua a far parlare il libro di Bob Woodward dal titolo "Rage", che riporta alcune interviste, tutte registrate, rilasciate al giornalista da parte del Pr ...

La Spezia, si rifiutano di mettere la mascherina: multa per una coppia di cinquantenni

La Spezia, 10 settembre 2020 - Non solo si sono rifiutati di indossare la mascherina, ma hanno anche negato agli agenti le proprie generalità: protagonista una coppia di cinquantenni residente a ...

È quanto emerge dal libro di Bob Woodward. Continua a far parlare il libro di Bob Woodward dal titolo "Rage", che riporta alcune interviste, tutte registrate, rilasciate al giornalista da parte del Pr ...La Spezia, 10 settembre 2020 - Non solo si sono rifiutati di indossare la mascherina, ma hanno anche negato agli agenti le proprie generalità: protagonista una coppia di cinquantenni residente a ...