“Non lasciamolo solo”. Francesca Fialdini, il triste appello è per lui: “È colpa nostra” (Di giovedì 10 settembre 2020) Da domenica 13 settembre andrà in onda la nuova edizione di “Da noi…a ruota libera“, trasmesso su Raiuno dalle 17:20 e presentato da Francesca Fialdini, che spera fortemente di replicare la popolarità in termini di share della scorsa stagione. Qualche ora fa la conduttrice ha voluto di dire la propria riguardo l’abominevole assassinio del giovane Willy, non risparmiando parole forti ed estremamente toccanti. Il punto cardine del pensiero di Francesca Fialdini è sostanzialmente uno: chi fa la propria parte per sé e per gli altri, non è mai al posto sbagliato. Comincia così la Fialdini a parlare del giovane assurdamente ammazzato: “Willy è nato a Roma e spera di diventare cuoco. Ha 21 anni, carattere solare e retto. Willy non ... Leggi su caffeinamagazine

evagiovannini : Premessa: la vicenda di Willy è grave da non dormirci la notte. Ma perché un'avvocata - molto nota - deve descrive… - massimo_valente : RT @RITADILULLO1: Per una volta sono d'accordo con loro. Si, fatelo tutti, mi raccomando. Non lasciamolo solo! - tempesta_quiete : @____Cupido____ Va beh, allora lasciamolo lì, nella sua insoddisfazione che non riuscirà mai a cambiare, nel suo od… - Raffaele_NA : RT @RITADILULLO1: Per una volta sono d'accordo con loro. Si, fatelo tutti, mi raccomando. Non lasciamolo solo! - Invisibile_91 : RT @JkrAlb: #quandoTroviamo qualcosa di bello, di buono, di affascinante non lasciamolo scappare.

