Moderati guadagni in Borsa a Milano. Deboli altre borse in attesa BCE (Di giovedì 10 settembre 2020) (TeleBorsa) – Piazza Affari tiene meglio degli altri mercati europei, che si confermano Deboli, aspettando le decisioni di politica monetaria dlela BCE, per la quale si attende un nulla di fatto. Attenzione anche alle parole della Presidente Christine Lagarde. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,184. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,00%. Tra le principali borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,61%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 19.833 punti. Tra le migliori azioni italiane a ... Leggi su quifinanza

Settembre 2020: un mese anche di decisioni cruciali

Il prossimo mese di settembre è atteso come “spartiacque” importante per trarre mirate riflessioni sugli effetti del Covid-19 sull’economia. Non sono pochi infatti i timori che i risvolti negativi ini ...

