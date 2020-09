Messico, cadavere giornalista decapitato trovato a Veracruz (Di giovedì 10 settembre 2020) Il corpo decapitato di un giornalista del quotidiano 'El Mundo' di Veracruz è stato trovato in un'area di grande violenza nello stato orientale del Messico, secondo quanto riferito dalla polizia e da ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il corpo decapitato di un giornalista del quotidiano "El Mundo" di Veracruz è stato trovato in un'area di grande violenza nello stato orientale del Messico, secondo quanto riferito dalla polizia e da ...E’ stato trovato un cadavere durante le ricerche dell’ambasciatore britannico Richard Morris, noto anche per aver ospitato il principe Harry in Nepal. Il caso di Richard Morris potrebbe essere vicino ...