Lucca Changes, ecco le novità del Lucca Comics & Games 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Si delinea la prossima edizione del Lucca Comics & Games: nel 2020, per adeguarsi alle restrizioni imposte dal coronavirus, la grande manifestazione lucchese ha dovuto assumere la forma di Lucca Changes e ha dovuto introdurre diverse novità, alcune delle quali sono state chiarite in una conferenza stampa tenuta il 10 settembre. Come già noto, l’edizione 2020 si articolerà in tre modalità, fra eventi dal vivo a Lucca, altri trasmessi in streaming, in tv o in radio e poi i cosiddetti campfire, ovvero mini-eventi organizzati in negozi, librerie e fumetterie in tutta Italia. Saranno oltre cento i campfire e l’elenco dei primi 60 ... Leggi su wired

O3WebAgency : RT @ObiettivoTre: Lucca ChanGes 2020: la versione anti Covid-19 di Lucca Comics - ReporterViaggio : RT @ObiettivoTre: Lucca ChanGes 2020: la versione anti Covid-19 di Lucca Comics - Ylenia74 : RT @ObiettivoTre: Lucca ChanGes 2020: la versione anti Covid-19 di Lucca Comics - TeodoroMaggi : RT @Cinetvlandia: Tutte le novità di Lucca Comcics 2020 nella conferenza stampa di presentazione avvenuta questa mattina #LuccaComics #lucc… - Cinetvlandia : Tutte le novità di Lucca Comcics 2020 nella conferenza stampa di presentazione avvenuta questa mattina #LuccaComics… -