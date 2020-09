La Nigeria chiede oltre 1 miliardo di dollari di danni a Eni per le presunti tangenti. E i pm: “Fermare i pozzi in Congo per due anni” (Di giovedì 10 settembre 2020) Un miliardo e 92 milioni di dollari di danni, come provvisionale. È quanto richiesto dal Governo Nigeriano, che è parte civile, a Eni nel processo per le presunte tangenti in corso a Milano. La richiesta è stata formulata dall’avvocato Lucio Lucia, che rappresenta la Repubblica Federale della Nigeria, per il quale la “condotta contestata per la quale è stata raggiunta la prova” ha provocato un danno patrimoniale a cui dovrà essere aggiunto un “grave” danno di immagine e un danno morale. Secondo l’avvocato, Eni e Shell sarebbero state “pienamente consapevoli” che i soldi versati dalle due compagnie petrolifere per ottenere l’aggiudicazione dei diritti di esplorazione di Opl 245, sarebbero stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

