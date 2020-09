Junker: l’app che ti dice dove buttare la spazzatura per smaltirla correttamente (Di giovedì 10 settembre 2020) Quante volte ti sei chiesto dopo aver finito di usare qualcosa: «Oddio e questo ora dove lo butto? Nella plastica? Nella carta?» A me succede più o meno tutte le volte che devo buttare via qualcosa perché – detto tra noi – NON CI CAPISCO ASSOLUTAMENTE NIENTE. Leggi su vanityfair

