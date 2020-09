Italia a due velocità idriche: al Sud resta la siccità, mentre Veneto ed Umbria registrano il record di piogge (Di giovedì 10 settembre 2020) “L’autunno ormai all’orizzonte porta una normalizzazione nelle disponibilità idriche del Nord Italia, che dimentica qualche apprensione estiva e conclude regolarmente la stagione irrigua“: ad affermarlo è il bollettino settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse idriche. I grandi laghi del Nord, si spiega in una nota, “sono tutti abbondantemente sopra la media del periodo così come il fiume Po; analoga è la situazione dell’Adige, che segna la maggiore portata dal 2014, così come da record sono i livelli dei fiumi Piave e Livenza, sempre in Veneto. Su questa regione, l’Agosto 2020 è stato il mese più piovoso dei recenti 25 anni (+105% sulla media), garantendo portate nettamente superiori ... Leggi su meteoweb.eu

teatrolafenice : ?? Due minuti dal “Va’ pensiero”, coro dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Il Coro di tutta l’Italia e anzi w l’Italia e… - renatobrunetta : Questo non è un taglio dei parlamentari, ma della rappresentanza, che fa male soprattutto al Sud, aumentando il div… - Piu_Europa : “Questo è l'ultimo colpo di coda del Movimento 5 Stelle. Il loro antiparlamentarismo fa male soprattutto al Sud. Au… - ootw1989wd : RT @MarcoCurcio2: Willy pestato a morte da 4 fascisti: #rissa tra ragazzi. Saltano due bottoni alla camicia di Salvini: #attentato. L'Itali… - paoloconsorti : RT @CulturaCubaRoma: “Il film mette uno di fronte all’altro due mondi, esplorandoli attraverso le suggestioni della #musica e dell’#archite… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia due Sono rientrati clandestinamente in Italia, due tunisini arrestati dalla polizia televallo Regionali Campania, sfidanti su terreni diversi: 10 giorni al ‘giudizio’. Le strategie

Vincenzo De Luca guarda allo sviluppo di Napoli, Stefano Caldoro garantisce che il centrodestra è unito e denuncia il caos in Regione su scuola e gestione del Covid, Valeria Ciarambino parla di ombre ...

Agli ex Magazzini Enel Matrioska nel segno della solidarietà

Si svolgerà agli ex Magazzini Enel di via Destra del Porto a Rimini, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, Matrioska Lab Store giunto alla edizione numero 17, Dopo aver rinunciato al tradizionale app ...

Vincenzo De Luca guarda allo sviluppo di Napoli, Stefano Caldoro garantisce che il centrodestra è unito e denuncia il caos in Regione su scuola e gestione del Covid, Valeria Ciarambino parla di ombre ...Si svolgerà agli ex Magazzini Enel di via Destra del Porto a Rimini, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, Matrioska Lab Store giunto alla edizione numero 17, Dopo aver rinunciato al tradizionale app ...