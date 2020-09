Inter, Kolarov: «Spero di chiudere qui la mia carriera e di segnare nel derby» (Di giovedì 10 settembre 2020) Aleksandar Kolarov, neo acquisto dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista esclusiva ai microfoni del club nerazzurro Aleksandar Kolarov, neo acquisto dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista esclusiva ai microfoni del club nerazzurro. Ecco le prime parole del terzino sinistro: «È vero che un paio di volte sono stato vicino all’Inter ma finalmente sono riuscito ad arrivare. Per me è stata una scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata del club non ci ho pensato due volte. Sicuramente Conte ha influito tanto nella mia scelta, lui quando era in Inghilterra ha vinto subito e l’anno scorso, quando è arrivato qui ha cambiato il volto dell’Inter». MIHAJLOVIC – «Lui ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | BENVENUTO Le teorie sono tante, ma la verità è una. ??????? #Inter #ForzaInter #NotForEveryone #Kolarov - Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - Inter : ??? | INTERVISTA 'Dire sì all'Inter è stato facile, voglio dare il massimo e vincere' ??? Le prime parole di Aleksa… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: #Kolarov: 'Ruolo? Mi trovo bene come terzo centrale di sinistra, l’ho fatto negli ultimi tre mesi a Roma e anche con Guard… - betta941 : RT @Inter: ??? | INTERVISTA 'Dire sì all'Inter è stato facile, voglio dare il massimo e vincere' ??? Le prime parole di Aleksandar #Kolarov… -