Inter, Conte vuole Kanté a ogni costo (Di giovedì 10 settembre 2020) APPIANO GENTILE - Un arrivo vincolato a più partenze. Lo sbarco alla Pinetina di N'Golo Kanté è subordinato alle cessioni di alcuni dei tanti giocatori in esubero: il diktat pronunciato da Steven ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : Ora è fatta per davvero: #Vidal è dell’#Inter. Il cileno si è svincolato e ora abbraccia #Conte. #SportMediaset - DiMarzio : #Inter | #Hakimi si presenta: '#Conte mi piace molto, venire qui è stata la scelta giusta' - TuttoMercatoWeb : ?? #DeLaurentiis: 'Mercato #Napoli? Dovreste chiederlo a #Conte, ma non l'allenatore dell'Inter...' ?? @Ale_Rimi - Step_Anto_Inter : SI – Lautaro, gli agenti hanno parlato con Barça e Real. Niente di fatto, ora il rinnovo con l’Inter L’attaccante a… - PHNCX : RT @marifcinter: De Laurentiis polemico: “Il mercato del Napoli? Dovreste chiederlo a Conte. Ma non quello dell’Inter, quello del governo”… -