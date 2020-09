Incidenti montagna: cade in burrone sul Resegone, muore 17enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Il cuore non ha retto e nella notte la ragazza 17enne di Milano che ieri era precipitata sul Resegone è morta in ospedale a Lecco. La giovane era lungo il sentiero numero 1 verso il rifugio Luigi Azzoni in cima al Resegone con amici quando per ragioni ancora da chiarire è scivolata precipitando nel vuoto. Soccorsa dai sanitari dell’eliambulanza di Milano è stata recuperata e trasferita d’urgenza all’Alessandro Manzoni di Lecco, dove poi è deceduta.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Incidente durante un addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo. Ha perso la vita un soccorritore della Guardia di Fi… - AnsaLombardia : Incidenti montagna: morta 17enne a Lecco. Seconda tragedia in pochi giorni su montagne lombarde | #ANSA - sardanews : Incidenti montagna: morta 17enne a Lecco - CorriereQ : Incidenti montagna: morta 17enne a Lecco - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scivola e cade sul monte Resegone, morta 17enne nel Lecchese -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: morta 17enne a Lecco Agenzia ANSA Scivola in montagna e precipita per decine di metri: morta una 17enne

È morta questa notte all'ospedale di Lecco la ragazza di 17 anni di Milano che era precipitata per alcune decine di metri ieri mentre stava salendo verso la vetta del monte Resegone in compagnia di tr ...

Bongiorno sulle vie dell’Himalaya «Documento i danni che il nostro comportamento fa all’ambiente»

Un «antico futuro». Non è un ossimoro, piuttosto una visione. Che incoraggia a guardare avanti, ma al contempo ammonisce invitando a prestare fede al passato. E alle sue tradizioni, innesti di riti, l ...

È morta questa notte all'ospedale di Lecco la ragazza di 17 anni di Milano che era precipitata per alcune decine di metri ieri mentre stava salendo verso la vetta del monte Resegone in compagnia di tr ...Un «antico futuro». Non è un ossimoro, piuttosto una visione. Che incoraggia a guardare avanti, ma al contempo ammonisce invitando a prestare fede al passato. E alle sue tradizioni, innesti di riti, l ...