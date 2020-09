Incidente sul ponte Vanvitelli: 50enne trasportata in ospedale (FOTO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ di una persona ferita il bilancio del tamponamento avvenuto questa mattina sul ponte Vanvitelli. A scontrarsi sono state una Audi Q3 e una Mercedes Classe A guidata da una 50enne trasportata al Fatebenefratelli per gli accertamenti del caso. Sul posto, insieme al personale del 118, sono giunti i carabinieri per i consueti rilievi. Da verificare le cause del tamponamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

TgrSardegna : ?? Incidente sul lavoro a #Villacidro Autista di un camion muore schiacciato da una trave che è crollata sull'autome… - msn_italia : Trovate 3 impronte digitali sul parabrezza dell'auto - AlexBongini : RT @sichei_rlst_fi: #SicirezzaLavoro Incidente sul lavoro Sestola, operaio colpito da una carrucola. E' grave - infoitinterno : Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto - rep_palermo : Il giallo di Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza. Torna la pista dell’incidente grave in auto [dal nostro… -