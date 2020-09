"Il referendum sul taglio dei parlamentari è propaganda che potrebbe diventare pericolosa" (Di giovedì 10 settembre 2020) di Lucia De Sanctis Vincenzo Musacchio giurista, professore di diritto penale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA) e ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto. Il giurista: “Il vero obiettivo di questa riforma che per alcuni aspetti oserei dire “sovversiva” è rendere gli eletti (...) - Tribuna Libera / referendum, Riduzione Leggi su feedproxy.google

vitocrimi : Incredibile: Formigoni è agli arresti domiciliari e va in piazza a fare comizi durante l'ora di permesso. Sembra un… - mauroberruto : Ho letto e riletto le ragioni del Pd rispetto alla posizione sul referendum e ci ho pensato su un giorno intero. O… - pietroraffa : ?? #IoVotoNo ha totalizzato online nell'ultima settimana 89 mila uscite. ??Che corrispondono alle uscite che… - yarilupattelli1 : RT @Michele_Anzaldi: La Rai censura totalmente le tante personalità del mondo della politica, della cultura, del giornalismo che si sono sc… - sirjoe7007 : E' #GRATIS, anche oggi #10settembre e fino a domenica 13/9 l'#Ebook che spiega le ragioni del #Sì e del #NO del… -

Ultime Notizie dalla rete : referendum sul

Linkiesta.it

Da oggi e per sei giorni Rifondazione Comunista organizza nello storico Teatro Tenda, attualmente Tuscany Hall, la sua festa nazionale (il programma su www.prcfirenze.org/festa2020/). “L’abbiamo chiam ...Elezioni a settembre sono 7 le regioni al voto. Scopriamo chi sono i candidati e i sondaggi per le prossime elezioni. Elezioni regionali, l’appuntamento per decidere i nuovi governatori in diverse reg ...