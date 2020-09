Il direttore scolastico del Piemonte contro Cirio: “Non ha fiducia nelle famiglie e non sta a lui decidere” (Di giovedì 10 settembre 2020) Per il responsabile delle scuole Piemontesi Fabrizio Manca l’ordinanza del governatore è illegittima. Lui: «Vogliamo essere sicuri che i ragazzi entrino a scuola senza febbre» Leggi su lastampa

Il direttore scolastico del Piemonte contro Cirio: "Non ha fiducia nelle famiglie e non sta a lui decidere" La Stampa Coronavirus: scuola, la video-guida per un rientro in sicurezza

PORDENONE – Quali sono le norme di comportamento anti contagio da seguire a scuola? Chi deve indossare la mascherina? Cosa fare in caso di febbre? A queste e altre domande chiave risponde una video-gu ...

Ceriale: tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico

Ceriale | Regione Liguria e Anci, nel corso dell’incontro di ieri, hanno confermato la data di apertura delle scuole per lunedì 14 settembre. In questi ultimi due mesi Direzione Scolastica, Ufficio Sc ...

