Grande Fratello Vip 5, Morgan non sarà nel cast di Alfonso Signorini: ulteriori dettagli (Di giovedì 10 settembre 2020) Uno dei nomi più interessanti del cast della prossima edizione del GF Vip 5 era quello di Morgan, al secolo Marco castoldi, artista controverso ed ottima scelta per le dinamiche del reality. Invece è già certo che non sarà tra i concorrenti di Alfonso Signorini e su questo sono usciti ulteriori dettagli. Morgan non sarà nel cast del Grande Fratello Vip 5: offerto un ingente somma al cantante Niente da fare per Marco castoldi, Morgan non sarà tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip 5, di cui è già stata svelata la lista ufficiale dei 21 concorrenti oltre ad altre ... Leggi su tutto.tv

