Giornalettismo: “È importante sapere a che ora De Laurentiis ha scoperto la positività” (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha trascorso una giornata con la consapevolezza di essere positivo al coronavirus, secondo quanto riportato da diverse testate. Differenti le versioni sul quando abbia saputo di essere contagiato: è questo l’aspetto messo in evidenza da Giornalettismo, che sottolinea come l’orario possa essere determinante per il tracciamento e per determinare il grado di responsabilità. A che ora Aurelio De Laurentiis ha ottenuto l’informazione della sua positività al coronavirus? Sembra un esercizio di stile, ma invece è una domanda fondamentale. Se fosse confermata la versione del Corriere della Sera (notizia di positività ricevuta alle 14:30 mentre Repubblica ha scritto in serata, ndr), infatti, il presidente avrebbe commesso una ulteriore imprudenza, mettendosi in viaggio ... Leggi su ilnapolista

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro molto importante per posizionare l’Italia e la sua politica sulla questione delle proteste e delle rivendicazioni per la libertà in Bielorussia. Il 1° se ...

Speranza lascia intendere che anche in Italia la quarantena potrebbe essere portata a 7 giorni

C’è stato un passaggio che, forse, è stato sottovalutato da gran parte degli organi di informazione e riguarda la quarantena di 7 giorni anche in Italia. Nel corso della conferenza stampa convocata a ...

