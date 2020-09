Friedkin è sbarcato a Roma con il figlio Ryan (Di giovedì 10 settembre 2020) Friedkin è sbarcato a Roma con il figlio Ryan . Il magnate texano finalmente è nella Capitale, per la gioia dei tifosi giallorossi, curiosi di capire le intenzioni del nuovo presidente che ha rilevato ... Leggi su corrieredellosport

akille15 : Roma, Friedkin è sbarcato nella Capitale: tanti gli appuntamenti in agenda. - LaRomanBomber : RT @AliprandiJacopo: ??#Friedkin è già sbarcato a Roma! #ASRoma - tottidoloderoma : RT @AliprandiJacopo: ??#Friedkin è già sbarcato a Roma! #ASRoma - AhernandezS89 : RT @AliprandiJacopo: ??#Friedkin è già sbarcato a Roma! #ASRoma - Davide_Aprilini : RT @siamo_la_Roma: ?? #Friedkin è sbarcato a Roma ?? Il presidente è arrivato nella Capitale con il suo aereo privato ?? I dettagli #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Friedkin sbarcato

Dan Friedkin è sbarcato a Roma: tanti i temi in agenda per il neo presidente: dallo stadio al mercato, al ds Dan Friedkin è sbarcato a Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, il magnate texano è n ...Per Dan Friedkin in realtà si tratterà di una prima volta in Italia, da neo patron della Roma, per Rocco Commisso invece di un ritorno a distanza di sette lunghissimi mesi. Il magnate texano, da poco ...