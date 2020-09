Ex parroco fa sesso in auto con un minore, è il terzo reato (Di giovedì 10 settembre 2020) Ex parroco fa sesso in auto con un ragazzo minorenne e per questo è stato arrestato dalle forze dell’ordine della Calabria. Un fatto davvero molto serio quello che è accaduto in Italia e che ha per protagonista un parroco. La vicenda è successa a Vibo Valentia, in provincia di Reggio Calabria, in Calabria ovviamente. Qui … L'articolo Ex parroco fa sesso in auto con un minore, è il terzo reato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

