È tempo di aprire le palestre nelle scuole (Di giovedì 10 settembre 2020) La scuola apre i battenti tra poco. Tutto il personale scolastico è pronto a seguire regole dettagliate per garantire la sicurezza tra i banchi. Già fortemente penalizzate durante il lockdown, restano invece un po' scarne le informazioni che riguardano le ore di educazione fisica. di Giulia Annovi Con tutte le limitazioni riguardanti le attività di gruppo, il distanziamento e la sanificazione degli attrezzi, le possibilità per gli insegnanti di educazione fisica paiono alquanto (...)

Ultime Notizie dalla rete : tempo aprire Scuole, lotta contro il tempo per aprire il 14: per 800 studenti il Comune ha affittato spazi extra Genova24.it Rossellini, noi e la vita all'ombra del mito

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Se sul telefonino una delle tue chat si intitola I Rossellini e tuo nonno era Roberto Rossellini, il regista di Roma città aperta, e tra i tuoi parenti c'era Ingrid Bergman ...

Studentessa discriminata al Musée d’Orsay a causa della scollatura. «O si copre o non entra»

Il suo nome è Jeanne, ha 22 anni ed è stata discriminata per l'abito che portava. La studentessa ieri è stata vittima di una brutta esperienza al Musée d'Orsay, a Parigi, dove le è stato detto che non ...

