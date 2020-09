Dune: la reazione di James Gunn al trailer con Dave Bautista: "Sembra fantastico" (Di venerdì 11 settembre 2020) James Gunn ha commentato il trailer di Dune su Twitter e in particolare la presenza di Dave Bautista, la star del suo Guardiani della Galassia e non è riuscito a trattenere l'entusiasmo. Il trailer di Dune di Denis Villeneuve ha elettrizzato i fan che attendono la nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert. Tra le reazioni illustri al trailer spicca quella di James Gunn, intervenuto su Twitter per commentare anche la presenza di Dave Bautista, col quale ha lavorato in Guardiani della Galassia. "Sembra fantastico. Non vedo l'ora. E, oh, quegli sprazzi di Dave Bautista" ha ... Leggi su movieplayer

infoitcultura : Uscito il trailer di 'Dune', la reazione dei social - Video - 00frenky00 : reazione a caldo: wooooooooooooooooooooh. Dune. prossimo passo la sceneggiatura, incrociamo le dita. -

Ultime Notizie dalla rete : Dune reazione Dune: la reazione di James Gunn al trailer con Dave Bautista: "Sembra fantastico"

James Gunn ha commentato il trailer di Dune su Twitter e in particolare la presenza di Dave Bautista, la star del suo Guardiani della Galassia e non è riuscito a trattenere l'entusiasmo. Il trailer di ...

Dune: Jason Momoa sulla scena del film che lo ha fatto "piangere dentro"

La star di Dune Jason Momoa ha voluto parlare di una scena che lo ha davvero ridotto alle lacrime (almeno interiormente) durante le riprese del film. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 10/09/2020 Dune non è ...

James Gunn ha commentato il trailer di Dune su Twitter e in particolare la presenza di Dave Bautista, la star del suo Guardiani della Galassia e non è riuscito a trattenere l'entusiasmo. Il trailer di ...La star di Dune Jason Momoa ha voluto parlare di una scena che lo ha davvero ridotto alle lacrime (almeno interiormente) durante le riprese del film. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 10/09/2020 Dune non è ...