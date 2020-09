De Laurentiis positivo al coronavirus: non è asintomatico. Ieri ha partecipato all'assemblea di Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , è risultato positivo al in seguito al tampone effettuato Ieri. La notizia è apparsa sul sito ufficiale del club. Mercoledì il patron azzurro, 71 anni, ... Leggi su leggo

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - teletext_ch_it : Calcio: De Laurentiis positivo al COVID - emmanue82185965 : RT @sscnapoli: Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis positivo

?Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri. La notizia è apparsa sul sito ufficiale del club. Mercoledì il patron azzurro, ...È Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, il presidente di Serie A positivo al Coronavirus, come comunicato in mattinata dalla società azzurra. Ieri, al termine dell'assemblea alla quale i venti num ...