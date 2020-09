Chi vuol essere milionario torna stasera su Canale 5: 20 anni di quiz e scalate in Italia (Di giovedì 10 settembre 2020) Chi vuol essere milionario torna questa sera su Canale 5 con una nuova edizione tutta Italiana! Le nuove puntate del programma infatti, a causa dell’emergenza coronavirus, sono state registrate in Italia, in un nuovo studio. Prima di marzo invece venivano registrate in Polonia. Da stasera quindi Gerry Scotti riaccende il quiz anche in prima serata dopo esser tornato alla grande con Caduta Libera nel pre serale di Canale 5. “Who wants to be a Millionaire”, che nel 2018 ha celebrato nel mondo i suoi primi vent’anni come format originale, in questa edizione festeggia il suo ventennale di messa in onda anche in Italia, sempre con la ... Leggi su ultimenotizieflash

