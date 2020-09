Campania, contagi in calo: 180 positivi su oltre 7mila tamponi (Di giovedì 10 settembre 2020) contagi in calo in Campania. Sono 180 i positivi di oggi, 10 settembre, registrati nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale. Di questi, 73 sono casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. C’è anche una vittima che porta il totale a 450. Trentuno, invece, i guariti che si contano oggi. Campania, Questo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

