Calciomercato Roma, Florenzi a un passo dal Paris Saint-Germain (Di giovedì 10 settembre 2020) : l’esterno giallorosso arriva in prestito con diritto di riscatto Possibile futuro in Francia per Alessandro Florenzi. L’esterno della Roma, come riportato da Gianlucadimarzio.com, è vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain in prestito col diritto di riscatto. Dopo l’avventura al Valencia, il terzino della Roma è a un passo dal trasferimento in Ligue 1. L’operazione potrebbe concludersi nelle prossime ore, ma ormai il futuro di Florenzi è sempre più lontano dai colori giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con #Smalling - DiMarzio : #Roma, #Smalling sempre più vicino al ritorno - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma Contratto di un anno con opzione per il secondo… - GiorgioMarota : Premessa: #Karsdorp è ancora sul mercato. Riflessione: attualmente è il titolare della #Roma. Che succederà? Gli s… - forzaroma : #Calciomercato #ASRoma live: #Florenzi al #PSG: è fatta. #Smalling salta gli allenamenti con lo United -