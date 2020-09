Azzolina, Abbiamo Creato dal Nulla 10.000 Aule in Più (Di giovedì 10 settembre 2020) Durante l’ultima conferenza stampa, dedicata appositamente sul ritorno a scuola, la ministra Azzolina analizza l’operato svolto in queste ore dal suo Ministero. “Siamo certi che è stato giusto chiudere le scuole e che è necessario e doveroso riaprirle adesso. Abbiamo l’imperativo morale di restituire alle famiglie e agli studenti un pezzo di normalità, di speranza e di futuro. La scuola è ripartita grazie a sforzo corale, sappiamo che ci attende anno particolare. Recuperato in due mesi il ritardo di venti mesi. Giusto chiudere a maggio e giusto riaprire oggi.“ E continua: “Lavorato molto sul distanziamento. Create quasi 10mila Aule in più. La scuola è un presidio di democrazia e di legalità e lo Abbiamo ancora dimostrato. A ... Leggi su youreduaction

