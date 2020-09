Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus, ieri era all’assemblea di Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) La notizia era stata lanciata in esclusiva questa mattina dal portale online Il Napolista. Ora, arriva anche il comunicato ufficiale della SSC Napoli. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis positivo al coronaviurs. Nella giornata di ieri, tuttavia, il numero uno del Napoli aveva partecipato all’assemblea di Lega e, per larghi tratti – sostengono i presenti -, non aveva indossato la mascherina. Allerta massima, dunque, per gli altri 19 presidenti di Serie A presenti all’incontro, ma anche per lo staff della Lega calcio e per i giornalisti, con cui De Laurentiis si era trattenuto per qualche minuto a margine dell’assemblea sui diritti televisivi. LEGGI ANCHE > De Laurentiis sulle donne che non sanno cucinare ... Leggi su giornalettismo

