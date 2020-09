Aumento prezzo mascherine: quando è reato e limite massimo (Di giovedì 10 settembre 2020) Aumento prezzo mascherine: quando è reato e limite massimo Si parla spesso, in queste settimane, del prezzo talvolta sproporzionato delle mascherine protettive. Nelle notizie di cronaca è infatti possibile leggere di mascherine vendute – in farmacia, negozi o sul web – a cifre folli (anche 20 euro l’una). Motivo per cui il Governo ha recentemente deciso di calmierare i prezzi, fissando il divieto di arbitrario Aumento prezzo mascherine. Cerchiamo di seguito di capire però se il rincaro in oggetto può costituire un illecito penale e qual è il tetto massimo al prezzo. Se ti ... Leggi su termometropolitico

TorazziAlberto : Credo che in Toscana nn si voti per il governo Nazionale, ma per quello Regionale, e credo che tra malversazioni, c… - Confartigianat2 : Adesso su @youtgnet Allarme di #Confartigianato #Sardegna sull'aumento del costo del gasolio per gli… - OfferteToste : ?? #offertetoste #follow4follow @ReTwitStorm_ita @Retwittare ?? #Lenovo Tab E7 TB-7104F Tablet, Display 7' 1024 x 600… - Dagherrotipo1 : @LegaSalvini Chissà se continerà a fare le promesse tipiche della più bieca espressione mai vista nelle aule repubb… - infoitscienza : Cyberpunk 2077 | nessun ritardo e nessun aumento di prezzo per la versione next-gen -