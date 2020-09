Andrea Damante: «Io e Giulia De Lellis, che abbiamo deciso di prenderci una pausa» (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha letteralmente infiammato il red carpet: Andrea Damante ha conquistato Venezia 77. All’arrivo sul tappeto rosso, l’ex tronista, oggi deejay e influencer, nonostante il muro eretto per ragioni di sicurezza in era covid, ha trovato migliaia di fan ad aspettarlo all’arrivo. Una simile accoglienza era stata riservata qualche sera prima solo a Giulia De Lellis. I due hanno fatto coppia a intermittenza dal 2016 e attualmente, come ci ha rivelato, hanno «deciso di prendersi del tempo». Leggi su vanityfair

dillovesnetflix : RT @photofyoo: una passa le giornate a diffondere body positivity e poi arrivano giulia de lellis ed andrea damante che denigrano tutte le… - 976Dr : @kdan_te @oliperla @ineedrink La lista quest'anno era lunga... Oltre questi due morti di FAMA c'erano anche Ignazio… - rouges56 : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Quel dettaglio che non è sfuggito ai fan - xilax65 : @MinistroEconom1 nn ho capito alla mostra del cinema d Venezia....cosa fanno le passerelle i vari Giulia De Lellis… - BlogUomini : Giulia de Lellis e Andrea Damante la fine ormai èuna certezza. -