Amichevoli, 5 gare in diretta su Sky: c’è anche la Juventus (Di giovedì 10 settembre 2020) Proseguono, anche su Sky, le Amichevoli di preparazione in vista dell’ormai imminente avvio della nuova stagione. Tra domani, venerdì 11, e domenica 13 settembre in campo ci saranno anche il Napoli, con due impegni da seguire in pay per view, i campioni d’Italia della Juventus, il Bologna, il Cagliari e la Roma, con queste due … L'articolo Amichevoli, 5 gare in diretta su Sky: c’è anche la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli gare Incontri amichevoli di settore giovanile (Figc) IVG.it Salta la Coppa Italia, il campionato inizia il 27 settembre

La Coppa Italia Serie D è ufficialmente rinviata alla stagione 2021/2022. La decisione è scaturita dalla necessità di attendere gli esiti dei procedimenti presso la giustizia sportiva che definiranno ...

Toro, i biglietti per le amichevoli a Biella saranno rimborsati: ecco le modalità

A causa della nuova positività da Covid-19 emersa nello staff del Torino, i granata hanno cancellato le due amichevoli in programma a Biella contro la Primavera e la Sampdoria. Con una nota ufficiale, ...

