Ubi Banca e Banca Carige, 2020 in espansione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il ruolo delle casse rurali è stato fondamentali per sostenere gli artigiani e gli imprenditori agricoli nei passati decenni. Pian piano queste casse rurali si sono evolute e hanno dato spazio a banche che hanno mantenuto la componente del contatto quotidiano, garantendo di essere dei punti di riferimento per le comunità. Da Nord a Sud, infatti, alcune banche hanno apprezzamenti per la capacità di essere in grado di capire le piccole esigenze quotidiane, tramutandole in occasioni di confronto e sviluppo. Esempi e supporti che diventano azioni concreti di sviluppo e rilancio. Ubi Banca per tutti L’esempio di Ubi Banca si sposa bene con questa filosofia. Il gruppo è di origine cooperativa e per numero di sportelli in tutta Italia risulta essere tra i primi quattro. Ha una gestazione ... Leggi su giornal

TargatoCN : Dalla Bce via libera a Bper per l’acquisizione di 532 filiali ex Ubi Banca - lavocedialba : Dalla Bce via libera a Bper per l’acquisizione di 532 filiali ex Ubi Banca - CavalliniManola : RT @fisac_cgil: Formazione: secondo seminario in collegamento a distanza per CR Asti e Biverbanca, Gruppo UBI, Banca del Piemonte - https:/… - FrancySwing : @BartoloMeotti @bioccolo @alfredoferrante Sì, una sola rsa che fa riferimento al sindacato principale... Che anche… - fisac_cgil : Formazione: secondo seminario in collegamento a distanza per CR Asti e Biverbanca, Gruppo UBI, Banca del Piemonte -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubi Banca Dalla Bce via libera a Bper per l’acquisizione di 532 filiali ex Ubi Banca TargatoCn.it Cinecittà est, colpo in banca: banda fugge con 25mila euro

Un colpo da 25mila euro. E' caccia ai tre banditi che nella notte tra l'8 e il 9 settembre hanno saccheggiato l'Ubi Banca in viale Antonio Ciamarra, 218. Sul posto gli agenti del commissariato Casilin ...

Dalla Bce via libera a Bper per l’acquisizione di 532 filiali ex Ubi Banca

Il gruppo emiliano dovrà far fronte ad un aumento di capitale fino ad un miliardo di euro. Resta da vedere come si andranno a ridisegnare gli sportelli di due banche (Intesa San Paolo e Ubi) che per a ...

Un colpo da 25mila euro. E' caccia ai tre banditi che nella notte tra l'8 e il 9 settembre hanno saccheggiato l'Ubi Banca in viale Antonio Ciamarra, 218. Sul posto gli agenti del commissariato Casilin ...Il gruppo emiliano dovrà far fronte ad un aumento di capitale fino ad un miliardo di euro. Resta da vedere come si andranno a ridisegnare gli sportelli di due banche (Intesa San Paolo e Ubi) che per a ...