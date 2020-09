Serie A e fondi, Galliani chiede garanzie per chi sale dalla B (Di mercoledì 9 settembre 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha inviato una lettera ai presidenti di Serie A a proposito delle offerte dei fondi per la newco nella quale confluirebbero i diritti tv del massimo campionato italiano. In particolare, Galliani si è soffermato sulle garanzie per chi viene promosso dalla Serie B. «Gentili signori – si legge nella … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : Serie A, i fondi d'investimento occasione da non perdere: Serie A, i fondi d'investimento occasione da non perdere… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SerieA, i fondi d’investimento occasione da non perdere - Il commento di Gianfranco #Teotino - marcovarini : RT @Gazzetta_it: #SerieA, i fondi d’investimento occasione da non perdere - Il commento di Gianfranco #Teotino - Gazzetta_it : #SerieA, i fondi d’investimento occasione da non perdere - Il commento di Gianfranco #Teotino - sportli26181512 : #Media #Notizie Il percorso per i diritti Tv: prima la newco, poi il fondo: Sono stati svelati i dettagli delle off… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie fondi Serie A e fondi, Galliani chiede garanzie per chi sale dalla B Calcio e Finanza LEGA SERIE A

Adriano Galliani, in una lettera inviata alla Lega Serie A, boccia il piano ideato dal presidente Dal Pino, che prevede l’ingresso dei fondi private equity con un 10% nel capitale della media company ...

Serie B 2020/2021, oggi il calendario: i criteri di compilazione

Nella giornata odierna, alle ore 19 a Pisa, verrà presentato ufficialmente il calendario del campionato di Serie B 2020/2021. PISA – Il Campionato degli Italiani in una delle piazze più famose e amate ...

Adriano Galliani, in una lettera inviata alla Lega Serie A, boccia il piano ideato dal presidente Dal Pino, che prevede l’ingresso dei fondi private equity con un 10% nel capitale della media company ...Nella giornata odierna, alle ore 19 a Pisa, verrà presentato ufficialmente il calendario del campionato di Serie B 2020/2021. PISA – Il Campionato degli Italiani in una delle piazze più famose e amate ...