Scuola, Conte e Azzolina: “Investiremo sulla sicurezza” (Di mercoledì 9 settembre 2020) In conferenza stampa, Giuseppe Conte e Lucia Azzolina hanno parlato della ripartenza della Scuola. Data ultima fissata: 24 Settembre Si riparte. Dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte e Lucia Azzolina, in co-abitazione con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli e quello della Salute Roberto Speranza, sorgono i primi dettagli sull’organizzazione della Scuola. Il premier ha garantito il suo investimento sulla sicurezza e ha parlato della ripartenza per tutti gli alunni e gli insegnanti. La data ultima fissata come termine di ripartenza è il 24 Settembre. Ma già dal prossimo 14 Settembre molti edifici riapriranno, in totale sicurezza e rispetto delle norme. “Voglio precisare una questione: le mascherine sono distribuite dal Governo alle ... Leggi su zon

