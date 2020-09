Pordenone, Burrai ceduto al Perugia: è ufficiale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pordenone - Uno dei protagonisti della grande cavalcata che ha portato il Pordenone fino alla Serie B saluta i Ramarri . È ufficiale, infatti, la cessione del centrocampista Salvatore Burrai al ... Leggi su corrieredellosport

TrgMedia : Calcio: serie B; Pordenone, Burrai ceduto al Perugia - sportli26181512 : Pordenone, Burrai ceduto al Perugia: è ufficiale: Il centrocampista lascia i neroverdi dopo 4 stagioni… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Perugia, dal Pordenone arriva Burrai - zazoomblog : Calciomercato Perugia dal Pordenone arriva Burrai - #Calciomercato #Perugia #Pordenone - CentotrentunoC : IL POST?? È arrivata al termine l'avventura di Salvatore #Burrai al #Pordenone ?? Il centrocampista sardo ha salutat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Burrai

PORDENONE - Nuova avventura per Salvatore Burrai, che lascia ufficialmente il Pordenone. Saluta così dopo quattro stagioni uno dei protagonisti della grande cavalcata che ha portato i Ramarri fino all ...Tre club di B su Giacomo Calò, centrocampista classe '97 del Genoa. Il Pordenone insiste, proprio perché cederà Burrai al Perugia. I liguri non vorrebbero darlo in prestito, ma i friulani non mollano.