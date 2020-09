Mes, grillini perplessi dall'apertura di Conte. Renzi: 'Diranno no fino al 21 settembre' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Viceversa Matteo Renzi su La7 attacca il Movimento: 'Sul Mes i cinquestelle devono arrivare al 21 ...di ALBERTO CUSTODERO Come detto ministro per i rapporti con il parlamento Federico d'Incà a Sky tg ... Leggi su repubblica

Piu_Europa : Sul #tagliodeiparlamentari il #M5S parla di risparmi: un totale di 57MLN l’anno. Eppure gli stessi grillini sono qu… - Capezzone : +++Ieri al #tg4+++ CLIPPINO 3 (grazie a Carlo _bis e a @strange_days_82) I grillini ingoieranno pure il Mes? - bispensieri : RT @Piu_Europa: Sul #tagliodeiparlamentari il #M5S parla di risparmi: un totale di 57MLN l’anno. Eppure gli stessi grillini sono quelli che… - gispedicato : RT @Piu_Europa: Sul #tagliodeiparlamentari il #M5S parla di risparmi: un totale di 57MLN l’anno. Eppure gli stessi grillini sono quelli che… - paola_vad : RT @Piu_Europa: Sul #tagliodeiparlamentari il #M5S parla di risparmi: un totale di 57MLN l’anno. Eppure gli stessi grillini sono quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes grillini Mes, grillini perplessi dall’apertura di Conte. Renzi: "Diranno no fino al 21 settembre" la Repubblica Referendum, il sì del Pd può diventare un suicidio politico

Il Pd conferma il sì al referendum. Difficile potesse ripensarci, nonostante avesse votato più volte contro un taglio dei parlamentari che, così come viene proposto, senza alcun correttivo istituziona ...

Governo, il Pd ostaggio del Movimento Cinque Stelle

Dura meno di ventiquattr’ore la «pace» tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito democratico. «La decisione del Pd sul referendum rafforza l’alleanza di governo. Il taglio dei parlamentari è il primo ste ...

Il Pd conferma il sì al referendum. Difficile potesse ripensarci, nonostante avesse votato più volte contro un taglio dei parlamentari che, così come viene proposto, senza alcun correttivo istituziona ...Dura meno di ventiquattr’ore la «pace» tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito democratico. «La decisione del Pd sul referendum rafforza l’alleanza di governo. Il taglio dei parlamentari è il primo ste ...