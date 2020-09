Matteo Salvini "aggredito a Pontassieve, strappati camicia e rosario" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, in provincia di Firenze, dove si trovava per la campagna elettorale per le regionali in Toscana. Al leader leghista è stata strappata la camicia e il rosario. Ne dà notizia l’ex sottosegretario Guglielmo Picchi su twitter. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno identificato l’aggressore in una ventenne originaria del Congo. Accertamenti sono in corso sulla ragazza da parte della questura che parla di una persona “in evidente stato di alterazione psico-fisica”. La giovane, da quanto spiegato, era tra il pubblico che si era radunato per l’arrivo del leader della Lega.🔴🔴 @MatteoSalvinimi ... Leggi su huffingtonpost

