L’educazione dopo il lockdown: «Non date la mano, usate voce e occhi» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il caso più eclatante è quello veneziano con Vittoria Sgarbi che non segue le regole del distanziamento e l’attrice Sara Serraiocco che si arrabbia. Ha fatto notizia perché i nomi sono noti, ma è successo a tutti di trovarsi in situazioni imbarazzanti a causa delle nuove regole da seguire: è scortese rifiutare di dare la mano a chi ce la offre? Quali alternative di saluto abbiamo? Come ci dobbiamo comportare nei negozi e al ristorante? Esiste un nuovo galateo? Leggi su vanityfair

