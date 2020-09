Juventus, la coppia in regia è pronta per Pirlo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La partita di qualche giorno fa tra Italia ed Olanda risulta ancora impressa nelle menti di tanti tifosi italiani per via dell’ottimo calcio offerto dalla formazione di Mancini. Tuttavia, le basi di questo successo sono state poste anche da due cardini della Nazionale Italiana, ovvero Bonucci e Chiellini. I due esperti difensori centrali si sono resi protagonisti di una prestazione da brivido che ha esaltato le caratteristiche di entrambi, estremamente fruttuose per il resto della squadra. I due pilastri della squadra azzurra rappresentano anche il presente della Juventus, con Pirlo che può tornare a sorridere visto il pronto recupero dall’infortunio al crociato del trentaseienne e la continuità di rendimento del centrale viterbese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Sconcerti assicura: "È ... Leggi su tuttojuve24

Emil_io76 : Che @juventusfc e che coppia meravigliosa: @PauDybala_JR & @G_Higuain . Veramente avevamo bisogno di @Cristiano ?… - SerafinoApAcHe : Parliamoci chiaro vecchi rotti qua la . Bonucci Chiellini insieme se stanno bene entrambi sono la coppia difensiva… - JuveTweetBot : RT @FinoJfc: #Hollandvsitaly Mister @robymancio ripropone la coppia Bonucci e Chiellini. Buon test per verificare la condizione fisica di G… - FinoJfc : #Hollandvsitaly Mister @robymancio ripropone la coppia Bonucci e Chiellini. Buon test per verificare la condizione… - junews24com : Pistocchi si interroga: «Chi è più adatto per giocare con CR7?» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus coppia Juventus, la coppia in regia è pronta per Pirlo TuttoJuve24.it Genoa 2-1 al Carpi nella prima uscita ufficiale

Doppietta Favilli per primo Genoa di Maran. Molte le assenze. Maran ha schierato i suoi con il 3-5-2 con la sorpresa Radovanovic centrale di difesa e una coppia offensiva composta da Raul Asencio e Fa ...

Le ultime sul calciomercato di oggi: Suarez beffa la Juve? Tonali è del Milan, cambia il futuro di Perisic

Il calciomercato è imprevedibile. Mai dare fatto un accordo senza le firme. La Juve rischia la beffa con Luis Suarez: il giocatore avrebbe dei dubbi sul trasferimento. Intanto il Milan piazza il colpo ...

Doppietta Favilli per primo Genoa di Maran. Molte le assenze. Maran ha schierato i suoi con il 3-5-2 con la sorpresa Radovanovic centrale di difesa e una coppia offensiva composta da Raul Asencio e Fa ...Il calciomercato è imprevedibile. Mai dare fatto un accordo senza le firme. La Juve rischia la beffa con Luis Suarez: il giocatore avrebbe dei dubbi sul trasferimento. Intanto il Milan piazza il colpo ...