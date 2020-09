Il bambino zero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nella sezione tedesca a San Candido un bambino è risultato positivo. Lunedì non è stato bene e ha accusato dei sintomi, la conferma è poi arrivata dal tampone. I suoi 20 compagni e le rispettive famiglie ora sono in quarantena, scrive il quotidiano locale Dolomiten.Un alunno di una scuola materna di Piacenza, è risultato il primo bambino piacentino positivo al tampone del Covid. Il piccolo, riporta il quotidiano locale Libertà, è stato sottoposto al test dopo aver partecipato all’inserimento per un’ora, il primo settembre scorso, giorno di apertura. In quarantena sette suoi compagni di classe e a due insegnanti.Sono solo i primi due casi di ‘bambini zero’, di piccoli incolpevoli rinvenuti positivi che per effetto dell’organizzazione della scuola che riparte ... Leggi su huffingtonpost

parloamestessa : RT @HuffPostItalia: Il bambino zero - mattiafeltri : Il bambino zero (di S. Baldolini) - HuffPostItalia : Il bambino zero - Ramondiax1 : RT @scafato: Singolare che le future mamme si preoccupino di non prendere farmaci che possono complicare la gravidanza o pregiudicare il re… - pafolli : RT @scafato: Singolare che le future mamme si preoccupino di non prendere farmaci che possono complicare la gravidanza o pregiudicare il re… -

Ultime Notizie dalla rete : bambino zero Il bambino zero L'HuffPost “Non esiste il rischio zero a scuola, lo sappiamo”, ministra Azzolina alla Camera

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, nell’informativa alla Camera dei Deputati ha affermato: «Il Coronavirus ci impone dei doveri. Non esiste il rischio zero. Lo sappiamo. Quindi sarà necessaria ...

Scuola, la Azzolina alla Camera: "Non toglieremo il tempo pieno ai bambini"

Salvo il tempo pieno nelle scuole. Lo assicura il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in una informativa alla Camera. "La refezione scolastica, la ricreazione e tutti i momenti di pausa dall'attiv ...

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, nell’informativa alla Camera dei Deputati ha affermato: «Il Coronavirus ci impone dei doveri. Non esiste il rischio zero. Lo sappiamo. Quindi sarà necessaria ...Salvo il tempo pieno nelle scuole. Lo assicura il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in una informativa alla Camera. "La refezione scolastica, la ricreazione e tutti i momenti di pausa dall'attiv ...