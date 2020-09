Giulini: «Fazio Cagliari? Trattativa con la Roma. Zaza non ci interessa» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tommaso Giulini ha commentato le voci su Federico Fazio e Simone Zaza: le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato le voci su Federico Fazio e Simone Zaza. Fazio – «Stiamo discutendo con la Roma, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un’operazione che riusciremo a fare». Zaza – «Non ci interessa minimamente, abbiamo Pavoletti e Simeone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

