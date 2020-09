Gatti randagi, deciso programma urgente di sterilizzazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con 35 voti a favore il consiglio comunale, nel corso della seduta di martedì 8 settembre 2020, ha approvato la mozione numero 111 del 20 agosto 2020, presentata da Francesco De Benedictis, a ... Leggi su genovatoday

GINA32451015 : RT @CrisciGloria: Gatti randagi, deciso programma urgente di sterilizzazioni - CrisciGloria : Gatti randagi, deciso programma urgente di sterilizzazioni - fioriidizucca : @trashloger I gatti, soprattutto nelle isole, diventano davvero un problema molto spesso causato dal fatto che, sop… - NelleMarche : RT @giovannitrivel3: Nelle case delle mie famiglie varie..... sempre cani e gatti.... è una figlia che si porta a casa anche i randagi - giovannitrivel3 : Nelle case delle mie famiglie varie..... sempre cani e gatti.... è una figlia che si porta a casa anche i randagi -

Ultime Notizie dalla rete : Gatti randagi

GenovaToday

I gatti infettati dal coronavirus SARS-CoV-2 potrebbero essere molti più di quel che si immagina. Benché infatti alcuni studi abbiano dimostrato che il patogeno emerso in Cina si replica bene nel trat ...Visione notturna: come abbiamo già visto nelle scorse puntate il nostro Mr G. si è evoluto come un infallibile predatore solitario...e oggi aggiungiamo crepuscolare. Sappiamo che le prede preferite de ...