Floro Flores: “Sarri ha fallito vincendo lo Scudetto. Se Pirlo dimostrerà la personalità che aveva in campo…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Antonio Floro Flores, attaccante che in Serie A abbiamo visto in particolar modo vestire la maglia dell'Udinese, prende la parola riguardo al cambio in panchina della Juventus. Flores, in passato era stato allenato da Sarri ai tempi dell'Arezzo. Negli ultimi anni di carriera, dopo un'importante parentesi al Genoa ed una breve esperienza spagnola al Granada, l'ex attaccante aveva iniziato a circolare passando per piazze come Sassuolo, Chievo, Bari e infine l'esperienza alla Casertana. È proprio nel club campano che Floro chiude la carriera da giocatore ed inizia un nuovo capitolo, quello di allenatore, partendo dalle giovanili."SARRI HA fallito vincendo LO Scudetto"caption id="attachment 921417" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress

Antonio Floro Flores, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sulla scelte della Juventus di Pirlo: "Lui le responsabilità se le è sempre prese, penso al cucchiaio con la N ...

Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli, oggi allenatore dell'U17 nella Casertana e coordinatore delle giovanili, ha rilasciato una intervista ai microfoni di TMW Radio: "Sono molto contento di ...

