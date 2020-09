Firenze: Questore sospende licenza per 5 giorni a pubblico esercizio nel centro cittadino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Firenze – Dalla mezzanotte del 10 settembre scatterà la sospensione della licenza per 5 giorni ad un pubblico esercizio del centro cittadino, disposta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli, ai sensi dell’art. 100 del Tulps. Il provvedimento, notificato nella mattinata odierna dalla polizia all’esercizio, è stato adottato sulla base di più accertamenti della Divisione Polizia … Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: Questore sospende licenza per 5 giorni a pubblico esercizio nel centro cittadino - AGR_web : Firenze: Il Questore Filippo Santarelli incontra in via Zara il presidente di Confindustria Maurizio Bigazzi Il ..… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: In tutto questo resta la Domanda; a chi ubbidiranno i cinesi che sono in Italia, quando bastò la presenza, del console… - Twittytwitty17 : @Nicola_Firenze @Cartabellotta Il Questore è candidato alle elezioni? Ah sì? E da quando esattamente si votano i questori? - Nicola_Firenze : RT @Cartabellotta: #Raggi in qualità sindaca di #Roma poteva fare più di un tweet. Le ricordo che il Questore [...] per ragioni di ordine p… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Questore Firenze, il Questore incontra il presidente di Confindustria Maurizio Bigazzi Affaritaliani.it Negozio vende alcolici anche a minorenni fuori dagli orari consentiti, licenza sospesa

Da mezzanotte (decorrenza 10 settembre 2020) scatterà la sospensione della licenza per 5 giorni ad un pubblico esercizio del centro cittadino, disposta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli, ai s ...

Tentata violenza sessuale e stalking in via Palazzuolo: la Polizia di Stato cattura la persona ritenuta responsabile

Santo Spirito: pusher denunciato dopo aver offerto hashish ad agenti in borghese della Polizia di Stato. Il Questore di Firenze sospende la licenza ad un pubblico esercizio del centro cittadino Nei gi ...

Da mezzanotte (decorrenza 10 settembre 2020) scatterà la sospensione della licenza per 5 giorni ad un pubblico esercizio del centro cittadino, disposta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli, ai s ...Santo Spirito: pusher denunciato dopo aver offerto hashish ad agenti in borghese della Polizia di Stato. Il Questore di Firenze sospende la licenza ad un pubblico esercizio del centro cittadino Nei gi ...