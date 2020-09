Denis Dosio: “Io vittima degli haters…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Diciannovenne di successo, Denis Dosio è sicuramente un volto affermato della rete, che prova oggi, nonostante la sua giovane età a conquistare anche il mondo dello spettacolo. Denis è infatti uno dei personaggi scelti d’Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip, il giovane è certo che per lui, dopo qualche ospitata da Barbara D’Urso, questo possa essere il trampolino di lancio ideale. Denis ha raccontato al settimanale Chi come è riuscito ad avere tanto seguito su Instagram, il giovane non nega che l’aspetto fisico lo aiutato ma rileva anche che questa popolarità non è stata sempre positiva. All’inizio ha subito anche degli attacchi degli haters da cui ha ricevuto più di un atto di ... Leggi su quotidianpost

