Da Fendi arriva Kim Jones (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con la sua visione couture intrisa di influenze urbane, ispirazioni nipponiche e, ovviamente, un’inconfondibile suggestione data dalle sue origini britanniche, Kim Jones si è imposto negli ultimi anni come uno dei designer più influenti del fashion system. Dopo dieci anni alla direzione artistica della linea moda Uomo di Louis Vuitton, nel 2018 lo stilista è arrivato alle redini di Dior Men, sviluppando ulteriormente, e rivisitando con sguardo innovativo il DNA della maison francese, i temi del logo e dello streetwear. Oggi, la modernità e l’audacia con cui Kim Jones si è distinto nel suo cammino, lo hanno portato all’inaugurazione di una nuova, prestigiosa tappa: stavolta, per le collezioni femminili di Fendi. Leggi su vanityfair

