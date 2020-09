Covid19. Test sierologici in farmacia: la decisione del Ministero della Salute (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid19. Dopo il dialogo aperto con varie associazioni farmaceutiche, il Ministero della Salute ha preso un’importante decisione sui Test sierologici in farmacia A seguito di un incontro avvenuto tra i rappresentanti del Ministero della Salute e le associazioni farmaceutiche Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani), Federfarma e Assofarm, si è convenuto che i Test sierologici potranno … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Test Vaccino contro il Covid 19, test sospesi: reazione avversa in un volontario Il Tempo Dai banchi alle mascherine, il 'glossario' per il rientro a scuola

AGI - Pochi giorni e si riapriranno le aule scolastiche in tutta Italia, dopo i lunghi mesi di stop. L'emergenza Covid ha cambiato radicalmente le modalità con cui si starà in classe, e tra la paura d ...

Palermo: alla Rap salgono a 15 i dipendenti positivi al Coronavirus, in città incendi di rifiuti

Salgono a 15 i dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, positivi al Coronavirus. Lo comunica il presidente Giuseppe Norata, anche lui in isolamento preventiv ...

