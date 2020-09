Coronavirus, “più di 250mila contagi dopo un maxiraduno di biker in South Dakota” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Più di 460mila biker erano arrivati dal 7 al 16 agosto a Sturgis, South Dakota, per il tradizionale motoraduno che si tiene ogni anno dal 1938 nella cittadina. Niente mascherine sul volto dei motociclisti, come se il Covid non ci fosse. E niente distanziamento neanche una volta tornati a casa visto che hanno contagiato circa 260mila persone, con costi sanitari pari a oltre 12 miliardi di dollari. È quanto emerge da uno studio elaborato dai ricercatori del Center for Health Economics and Policy Studies della San Diego State University, che hanno collegato alla manifestazione il 20 percento di tutti i casi contati nello stesso periodo negli Usa. “La diffusione del virus è stata enorme non solo perché hanno partecipato al raduno motociclisti da tutto il paese, ma anche e soprattutto a causa del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Dalla fine di luglio i casi di Covid-19 hanno cominciato a raddoppiare con un ritmo più veloce: ogni 15 giorni, con… - Agenzia_Ansa : Gli incontri sociali con più di sei persone saranno proibiti in #Inghilterra a partire da lunedì a causa del forte… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Francia: 'Presto decisioni difficili, la situazione è preoccupante'. In Gb torna il divieto di assem… - g_zerbato : RT @icebergfinanza: Sono convinto che faranno più danni con questi vaccini spuntati dal nulla in qualche settimana che con tutto il coronav… - peportasryles : RT @AlessandraOdri: I veri #negazionisti sono quelli che si rifiutano di accettare che l'emergenza è finita, che il virus ha perso 'potenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “più A Reggio Calabria si pagano più tasse | il Nord-Est in coda ROMA Zazoom Blog