Catania, ufficiale arrivo di Maldonado (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Alberto Maldonado Morocho, nato a Pasaje, in Ecuador, il 15 maggio 1996. Giunto in Italia nel 2012 e completata la trafila nei campionati giovanili con il Chievo, l’atleta sudamericano si è distinto in Serie D realizzando 31 reti in 125 gare e conquistando una promozione in C, nel 2019, con l’Arzignano Valchiampo. Nel 2019/20, l’esordio in ambito professionistico. L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito al centrocampista di sostenere i primi allenamenti individuali. Maldonado ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP DONNE Elisabetta Gregoraci Francesca Pepe Stefania Orlando Adua Del Vesco Patrizia De Blanc… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Catania, Maldonado firma fino al 30 giugno 2022 - ItaSportPress : Catania, ufficiale arrivo di Maldonado - - SportSicilia : #Catania ufficiale ingaggio del centrocampista Luis Alberto Maldonado Morocho, ex Arzignano: contratto biennale - ideaRACatania : ?MALDONADO AL @Catania. ??#UFFICIALE:il Catania ingaggia Luis Alberto Maldonado????. Contratto biennale ????fino al2??… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania ufficiale Catania, ufficiale arrivo di Maldonado ItaSportPress Ufficiale: Maldonado al Catania fino al 2022

Nasce nel 2006 e quotidianamente segue le vicende del Calcio Catania con professionalità e competenza. La redazione cura il programma sportivo “Catanista” su Radio Fantastca, in diretta dal lunedì al ...

Nuovi ufficiali per l’Arma ci sono le prime due donne

Avvicendamento per alcuni dei ruoli da ufficiale nel comando provinciale di Brescia e, per la prima volta nella nostra provincia, due capitani donna sono stati destinati a ricoprire posizioni di coman ...

Nasce nel 2006 e quotidianamente segue le vicende del Calcio Catania con professionalità e competenza. La redazione cura il programma sportivo “Catanista” su Radio Fantastca, in diretta dal lunedì al ...Avvicendamento per alcuni dei ruoli da ufficiale nel comando provinciale di Brescia e, per la prima volta nella nostra provincia, due capitani donna sono stati destinati a ricoprire posizioni di coman ...