Carraro sbotta: «La Juve si è fatta un film tutto suo. Gli scudetti sono 36!» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Franco Carraro, ex presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista, parlando così degli scudetti della Juve Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Franco Carraro è entrato ancora in polemica riguardo agli scudetti della Juventus. Le parole dell’ex presidente della Figc. POLEMICA – «Gli scudetti della Juventus sono 36, punto e basta. La Juve è una società straordinaria, ma ha fatto un film tutto suo. Non ci sono solo le sentenze ma anche una decisione del tribunale. La Federazione e la Juve hanno fatto una transazione e hanno diminuito la pena della ... Leggi su calcionews24

