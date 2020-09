“Cafoni, maleducati…”. CartaBianca, furia Mauro Corona in diretta. Proprio non la manda giù (Di mercoledì 9 settembre 2020) Finalmente è tornato CartaBianca e con il programma ecco arrivare le bordate senza freno di Mauro Corona, che tanto hanno fatto discutere nelle passate edizioni. Non a caso nelle primissime battute della prima puntata della stagione, in onda su Rai 3 martedì 9 settembre, Bianca Berlinguer si è rivolta allo scrittore affermando: “Cerchiamo di cominciare con tranquillità, eh…”. E provate a indovinare? No, l’invito non è stato propriamente raccolto. Ma secondo voi ce l’ha fatta? Lo scrittore viene infatti interpellato dalla conduttrice sull’estate del Coronavirus, dove molti turisti hanno scelto la montagna al posto del mare. “C’erano più turisti?” chiede, Mauro Corona conferma e poi parte in ... Leggi su caffeinamagazine

uncowfortable : Tra l’altro ero con mio papà che si è incazzato e ha iniziato a suonare il clacson, io gli ho detto di fregarsene m… - straysamurai : Cioè mi stai dicendo che il vostro genere ha deciso che il vostro essere cafoni maleducati e deficienti è colpa del… - redcatontheroof : @doubleme__ @LoSciupafemmine Idem e blocco tutti i cafoni maleducati. Meglio tenere sempre pulita la tl. - Paolone_TO : @Mary_Z4r Non è proprio così. Conosco molti ricchi “signori”, e troppi “arricchiti”. Ti assicuro che, detto da un n… - svtrbI : tornando a casa per litigare con i miei vicini cafoni maleducati irrispettosi pezzi di merda infami con i pidocchi in culo -

Ultime Notizie dalla rete : “Cafoni maleducati…”