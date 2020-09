Berlusconi dice che lui ha una carica virale record, tra le più potenti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi sta bene e le cose vanno sempre meglio. La «costante evoluzione favorevole», ha detto Zangrillo, si sostanzia in «parametri clinici ed ematochimici monitorati rassicuranti». Il Cavaliere è anche riuscito a fare una telefonata a sorpresa tramite la presidente del gruppo parlamentare a Palazzo Madama, Anna Maria Bernini, per dare la carica ai suoi in questi ultimi dieci giorni di campagna elettorale: «Nonostante la carica virale record mi sto riprendendo». LEGGI ANCHE >>> Travaglio: «Su Berlusconi non mi esprimo finché non si rimette, ci vuole stile» «Io tra i primi cinque per forza del virus» Parla di carica virale record, ... Leggi su giornalettismo

